Sturm „Xavier“: Bahnverkehr in Norddeutschland eingestellt

Sturmtief „Xavier“ hat den Bahnverkehr in Norddeutschland heute komplett lahmgelegt. Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Zugsverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahn-Verkehr in Hamburg bis auf Weiteres ein, wie das Unternehmen mitteilte. Auch die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin - Hannover und Berlin - Hamburg wurden eingestellt.

Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen.

Feuerwehr warnt Bevölkerung

Unterdessen forderte die Hamburger Feuerwehr die Bevölkerung der Hansestadt auf, wegen des Sturms nicht hinauszugehen. „Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich“, twitterte die Feuerwehr. Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt.

Es gingen Dutzende Notrufe ein, meldete die Feuerwehr per Twitter. In der Hansestadt wechselten sich seit dem Mittag immer wieder heftige Regenfälle und Stürme mit kurzen sonnigen Phasen ab.