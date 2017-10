Wie reagiert Regionalregierung?

Das spanische Verfassungsgericht hat am Donnerstag die für Montag anberaumte Sitzung des katalanischen Regionalparlaments verboten, bei der dem Vernehmen nach die Unabhängigkeit der spanischen Region durch Regionalpräsident Carles Puigdemont ausgerufen werden sollte. Nicht die Zentralregierung in Madrid hatte gegen die Sitzung Beschwerde eingereicht, sondern die oppositionellen katalanischen Sozialisten. Unterdessen gibt es weiterhin keine Vermittlung zwischen Madrid und Barcelona. In Madrid stehen die Zeichen auf eine direkte Übernahme der Verwaltung des autonomen Kataloniens.

Lesen Sie mehr …