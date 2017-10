Kaum Gemeinsames entdeckt

Im siebenten Wahlduell des ORF sind Donnerstabend Ulrike Lunacek von den Grünen und NEOS-Chef Matthias Strolz aufeinandergetroffen. Die Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidat der beiden kleineren Oppositionsparteien hatten in so gut wie jeder Frage von der Gleichstellung von Mann und Frau bis hin zu Migration zwar ein ähnliches Problembewusstsein, doch sehr konträre Lösungsansätze. In der SPÖ-Facebook-Affäre sprachen sich jedoch beide für einen Untersuchungsausschuss aus.

