Rom drängt Brasilien auf Auslieferung Cesare Battistis

Italien verlangt von Brasilien die Auslieferung des in seiner Heimat wegen mehrfachen Mordes verurteilten italienischen Schriftstellers und ehemaligen Linksextremisten Cesare Battisti. Er war gestern in Brasilien festgenommen worden.

Laut italienischen Medien wollte Battisti nach Bolivien flüchten. „Italien ist fest entschlossen, dass Battisti seine Haftstrafe in Italien absitzt“, sagte der italienische Justizminister Andrea Orlando. Die Auslieferung des 62-Jährigen sei möglich, denn Italien habe längst bei den brasilianischen Behörden einen Auslieferungsantrag eingereicht.

Jahrelange Flucht

Battisti war 1993 in Italien in Abwesenheit wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er bestreitet die Vorwürfe, die sich auf politische Morde Ende der 70er Jahre beziehen. Die Morde werden der linksextremistischen Gruppe Bewaffnete Proletarier für den Kommunismus angelastet, deren Mitbegründer Battisti war.

Er war jahrelang in Mexiko und Frankreich auf der Flucht, bevor er 2004 nach Brasilien floh. 2007 wurde er in Rio de Janeiro festgenommen. Im Jahr 2011 kam er frei und erhielt eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien. In Italien wird Battisti jedoch immer noch polizeilich gesucht, er befürchtet schon seit Langem eine Überstellung an sein Heimatland.