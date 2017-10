Saudischer König bei Putin: Kooperation bei Rüstung

Russland will Saudi-Arabien beim Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie unterstützen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei heute beim Besuch des saudi-arabischen Königs Salman bin Abdelasis Al Saud unterzeichnet worden, erklärten die staatlichen Saudi Arabian Military Industries (SAMI).

Die Vereinbarung mit dem russischen Rüstungskonzern Rosoboronexport stehe im Zusammenhang mit Käufen unter anderem des Flugabwehrsystems S-400, der Panzerabwehrrakete „Kornet“ und Raketenwerfer des Typs TOS-1A. Zum Volumen der Verträge wurden keine Angaben gemacht. Salman besucht als erster saudi-arabischer Monarch Russland. Seiner Delegation gehören an die 1.000 Personen an.

Warnung vor Einmischung des Iran

Der saudische König warnte den Iran vor einer Einmischung in Konflikte im Nahen Osten. Die Führung in Teheran dürfe die Lage etwa im Bürgerkriegsland Jemen nicht destabilisieren, sagte Salman heute in Russland. Zugleich sprach er sich Moskauer Agenturen zufolge im Syrien-Krieg für eine friedliche Lösung und die Wahrung der territorialen Einheit des Landes aus.

Erster Staatsbesuch eines saudischen Königs

Der Iran ist ein enger Verbündeter Russlands und Syriens. Das sunnitisch dominierte Saudi-Arabien und der schiitisch geprägte Iran ringen um die Vorherrschaft in der Region.

Der Besuch von König Salman war der erste eines saudi-arabischen Königs in Russland.

Kreml-Chef Wladimir Putin bezeichnete den ersten Staatsbesuch eines saudi-arabischen Königs in Russland als historisch. Er hoffe auf einen positiven Schub für die bilateralen Beziehungen, sagte er. Russische Experten werteten das Treffen als Beleg, dass Moskau seinen Einfluss im konfliktgeladenen Nahen Osten ausweitet.