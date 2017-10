Historischer Besuch im Kreml

Russland lässt keine Zweifel daran, im Nahen Osten mitreden zu wollen, und hat dabei einen neuen Verbündeten. Am Donnerstag traf in Moskau der saudi-arabische König Salman bin Abdelasis Al Saud Kreml-Chef Wladimir Putin. Der Besuch ist der erste eines saudischen Monarchen überhaupt. Putin nannte des Treffen einen „Meilenstein“. Saudi-Arabien, bisher großer Waffenkunde der USA, kooperiert künftig in der Rüstungsindustrie mit Russland. Eine gewichtige Stimme wird die neue Allianz auch in der Nahost-Politik haben, vom Erdölmarkt ganz zu Schweigen.

