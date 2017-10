ÖVP soll Silberstein-Mitarbeiter 100.000 Euro geboten haben

In der Causa Silberstein überschlagen sich die Ereignisse. PR-Experte Peter Puller, der die umstrittenen Facebook-Seiten im Auftrag von SPÖ-Berater Tal organisiert hat, erklärte gegenüber „Presse“ und „Falter“, dass die ÖVP ihm 100.000 Euro geboten haben soll, falls er Details der Kampagne verrät. In der ÖVP weist man diese Darstellung vehement zurück. In der ZIB2 nimmt erstmals auch SPÖ-Chef Kern dazu Stellung.

Konfrontation Grüne gegen NEOS

Die ZIB2 mit einer Analyse von Peter Filzmaier und einem Faktencheck.

Verfassungsgericht untersagt Parlamentssitzung in Katalonien

Im Konflikt zwischen der spanischen Zentralregierung und den Separatisten in Katalonien hat sich heute also erneut das spanische Verfassungsgericht eingeschaltet. Die Richter haben eine für Montag geplante Parlamentssitzung in Katalonien untersagt, bei der die Separatisten die Unabhängigkeit hätten ausrufen können.

Sturmtief „Xavier“ zieht über Norddeutschland

In der gesamten Region wurde der Zugsverkehr eingestellt, in Bremen und Hannover kam es zu Flugausfällen. Sechs Menschen sind bisher ums Leben gekommen, sie wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2

Textfassung: Zeit im Bild