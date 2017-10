WM-Qualifikation: ÖFB-Kapitän sieht Zukunft in Gefahr

Julian Baumgartlinger ist von Teamchef Marcel Koller mit gutem Grund zum Kapitän der Nationalmannschaft gemacht worden. Der 29-Jährige ist ein erfahrener, intelligenter Spieler. Vor dem WM-Qualiduell heute mit Serbien (20.45 Uhr, live in ORF eins) versuchte Baumgartlinger, den Österreichischen Fußballbund (ÖFB) aus internen Querelen zu rütteln. „Kluge Lösungen sind elementar“, forderte er in Anbetracht der umstrittenen Ablöse Kollers und der Diskussionen um Sportdirektor Willi Ruttensteiner. Geht es mit Indiskretionen und Einflussnahmen auf Personalentscheidungen so weiter, sehe er die Zukunft des Teams in Gefahr.

