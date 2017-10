Eishockey: Chicago erteilt NHL-Champion Lehrstunde

Die Pittsburgh Penguins haben in der noch jungen Saison der National Hockey League (NHL) bereits am zweiten Spieltag einen schwarzen Abend erlebt. Die Chicago Blackhawks erteilten den Penguins in der vergangenen Nacht eine Lehrstunde und schossen den Titelverteidiger gleich mit 10:1 aus der Halle. Auch für die beiden österreichischen Legionäre Michael Grabner und Michael Raffl lief es nicht nach Wunsch.

