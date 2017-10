Zeichen stehen auf Eskalation

Am Dienstag könnte das katalanische Parlament die Unabhängigkeit ausrufen. Das oberste spanische Gericht in Madrid hatte die ursprünglich für Montag geplante Sitzung zwar untersagt, doch das will die Regierung in Barcelona ignorieren. Josep Lluis Trapero, Chef der Regionalpolizei Mossos d’Esquadra, musste am Freitag in Madrid vor Gericht erscheinen - ihm wird „aufrührerisches Verhalten“ vorgeworfen. Wegen der eskalierenden Lage wachsen die Sorgen in der Wirtschaft - die ersten Banken verlegen ihre Sitze.

