IS-Prozess in Salzburg endet mit Schuldspruch

Am Landesgericht Salzburg ist gestern ein im Juni begonnener Prozess gegen einen Marokkaner, der das Netzwerk der Paris-Attentäter mit Informationen unterstützt haben soll, mit einem Schuldspruch beendet worden. Der 27-Jährige wurde wegen Beteiligung an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) nicht rechtskräftig zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt.

