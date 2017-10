„Postkartenräuber“ legte Geständnis ab

Der „Postkartenräuber“ hat laut Vorarlberger Landeskriminalamt gestanden. Der 54-jährige tatverdächtige Tiroler gab zu, in den Jahren 2008 bis 2016 elf Banken und Postfilialen in Vorarlberg und drei in Deutschland überfallen zu haben. In den Medien wurde er als „Postkartenräuber“ bekannt, weil er der Polizei Postkarten schrieb.

