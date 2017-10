ÖVP kündigt Klage gegen SPÖ und Puller an

Die ÖVP will in der Facebook-Affäre den Rechtsweg beschreiten. „Das Maß ist voll, wir klagen“, sagte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger heute in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Weiters bestritt sie sämtliche Vorwürfe, die Volkspartei habe den PR-Berater Peter Puller selbst anzuwerben versucht. Von ihm erwähnte SMS seien nicht bekannt.

Klagen will die ÖVP sowohl die SPÖ als auch Puller selbst. Den Sozialdemokraten warf Köstinger Verhetzung und Verstoß gegen das Verbotsgesetz aufgrund teils antisemitischer Facebook-Seiten im Wahlkampf vor. Berater Puller soll auf Unterlassung und Widerruf geklagt werden, weiters wegen Kreditschädigung und übler Nachrede.