„Eine fantastische Frau“: Preisgekrönte Tragikomödie

Der chilenische Regisseur Sebastian Lelio stellt gerne starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt seiner Filme: nach der Tragikomödie „Gloria“ auch in seinem neuen Werk, „Eine fantastische Frau“, die in diesem Fall eigentlich ein transsexueller Mann ist.

Für die Geschichte über die Widrigkeiten dieser Frau nach dem Tod ihres Lebensgefährten erhielt Lelio gemeinsam mit Gonzalo Maza heuer bei der Berlinale einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Diese Woche läuft der Film in den heimischen Kinos an.

