Literaturnobelpreis an Ishiguro: Entzücken im Feuilleton

Die Entscheidung, den Literaturnobelpreis an den Briten Kazuo Ishiguro zu verleihen, stößt beim deutschsprachigen Feuilleton auf großen Zuspruch. So sagte etwa in einer ersten Reaktion der Literaturkritiker Denis Scheck: „Die Schwedische Akademie hat mit dieser Entscheidung ihr Brett vor dem Kopf in ein Fenster zur Welt verwandelt.“

Auch sein Kollege Volker Weidermann würdigte Ishiguro: „Er schreibt Bücher wie auf Katzenpfoten.“ Und schließlich die Doyenne der deutschen Literaturkritik, die Autorin und Kritikerin Elke Heidenreich: „Seine Literatur verbindet, sanft und leise.“

Einem breiteren Publikum ist Ishiguro für seinen Roman „Was vom Tage übrigblieb“ bekannt, der mit Emma Thompson und Anthony Hopkins verfilmt wurde. Die Entscheidung der Jury ist nicht zuletzt eine Rückkehr zum klassischen Erzählen. Im Vorjahr war die Entscheidung der Jury für Bob Dylan unter anderem als „Trumpisierung des Nobelpreises“ kritisiert worden.

