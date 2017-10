Psychologie: Lernstrategien werden nicht verwendet

Viele Studierende kennen zwar Lernstrategien, wenden sie in der Praxis aber nicht an, wie eine Studie zeigt. Als Gründe gaben sie unter anderem Zeitmangel und die Nutzlosigkeit in der konkreten Situation an bzw. dass sie die Anwendung als zu mühsam empfanden.

