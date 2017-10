Beobachter: 14 Tote bei russischem Luftangriff in Syrien

Bei einem russischen Luftangriff im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Zivilisten getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien heute mitteilte, traf der Angriff eine Gruppe von Menschen, die nahe der von Dschihadisten kontrollierten Stadt Majadin auf Floßen den Fluss Euphrat überquerten. Sie sollen auf der Flucht vor Kämpfen gewesen sein, als sie getroffen wurden. Unter den Opfern seien auch drei Kinder gewesen.

Das 420 Kilometer östlich von Damaskus gelegene Majadin ist eine der letzten Hochburgen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Moskau unterstützt die syrische Regierung in ihrem Kampf gegen Aufständische. Die syrische Armee sei nur noch zehn Kilometer von Majadin entfernt und stehe kurz vor der Rückeroberung der Stadt, hieß es von der Hisbollah-Miliz, die das syrische Regime unterstützt.