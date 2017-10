Formel 1: Hamilton bleibt im Jagdmodus

Der Kampf um die WM-Krone in der Formel 1 geht am Sonntag (7.00 Uhr, live in ORF eins) mit dem Grand Prix von Japan in Suzuka in die nächste Runde. Obwohl Lewis Hamilton mit einem Polster von 34 Punkten auf Sebastian Vettel ins Rennen geht, bleibt der Engländer im Jagdmodus.

„Ich verfolge diese Weltmeisterschaft bis zur letzten Flagge, bis ich sie habe“, so Hamilton. Auch bei seinem deutschen Rivalen Vettel ist die Zuversicht trotz der jüngsten Rückschläge weiter groß.

Mehr dazu in sport.ORF.at