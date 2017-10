Beginnende Revolte bei Torys

Die britische Premierministerin und Chefin der Konservativen, Theresa May, kämpft politisch um ihr Überleben. Die Rufe nach ihrer Ablöse werden bei den Torys immer lauter. Bisher schlossen sich laut dem ehemaligen Generalsekretär der Torys, Grant Shapps, 30 „Rebellen“ seiner Forderung nach dem Rücktritt Mays an, wie Shapps am Freitag der BBC sagte. 48 sind nötig. May versucht indes, die Reihen ihrer Unterstützer geschlossen zu halten. Doch das Desaster ihrer Parteitagsrede bis hin zu Tränen steckt auch ihren Parteifreunden noch tief in den Knochen.

