Britische Premierministerin trotzt Rufen nach Ablösung

Die britische Premierministerin Theresa May hat den lauten Forderungen nach ihrem Rücktritt eine Absage erteilt. Großbritannien brauche in diesen Zeiten „eine ruhige Führung“, sagte sie heute. „Das ist es, wofür ich mit voller Unterstützung meines Kabinetts sorge“, so May in einer Stellungnahme, die im britischen Fernsehen übertragen wurde.

Bei den regierenden britischen Konservativen häuften sich zuletzt die Forderungen nach einer Ablösung von May. Der ehemalige Parteichef Grant Shapps appellierte heute an May, eine Neuwahl anzusetzen.

Zustimmung von mindestens 48 Abgeordneten benötigt

In der BBC begründete Shapps die Forderung mit der Wahlpleite im Juni, der Unfähigkeit Mays, das Kabinett zu einen, und einem schwachen Parteitag. Bis zu 30 Abgeordnete unterstützten das, sagte Shapps in der BBC.

Um eine Neuwahl formell zu beantragen, müssten sich aber mindestens 48 konservative Abgeordnete an den entsprechende Parteiausschuss wenden. Dagegen versicherte Innenministerin Amber Rudd im „Telegraph“ May ihrer Unterstützung. „Sie sollte bleiben“, schrieb sie in einem Beitrag.