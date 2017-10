USA verlieren wegen Hurrikans Arbeitsplätze

Die Hurrikans „Harvey“ und „Irma“ haben den Aufschwung auf dem US-Arbeitsmarkt vorerst gebremst. Im September bauten Unternehmen und Staat erstmals in sieben Jahren wieder Stellen ab.

In Summe fielen 33.000 Jobs weg, teilte die Regierung in Washington heute mit. Besonders im Gastgewerbe und in der Freizeitbranche wurden wetterbedingt zahlreiche Stellen gestrichen, woanders wurde mit Neueinstellungen gezögert.

Blockade durch „Harvey“ und „Irma“

Der Rückgang kommt überraschend: Ökonomen hatten mit immerhin 90.000 neuen Jobs gerechnet, nachdem es im August noch ein Plus von 164.000 gegeben hatte. Die separat ermittelte Arbeitslosenrate sank im September trotzdem auf 4,2 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Februar 2001.

Die Wirbelstürme hatten vor allem in Texas und Florida gewütet. Dem Arbeitsministerium zufolge konnten wegen des schlechten Wetters 1,5 Millionen Beschäftigte ihren Job nicht antreten - eine vergleichbare Situation gab es seit 1996 nicht mehr.