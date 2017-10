Orban nennt EU-Vertragsverletzungsverfahren „lächerlich“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen sein Land wegen eines neuen repressiven Gesetzes gegen Zivilorganisationen für irrelevant erklärt.

„Man riecht von Weitem, dass das eine politische Angelegenheit ist", sagte der rechtsnationale Politiker heute im seinem regelmäßigen Rundfunkinterview. "Würden wir das ernst nehmen, würden auch wir uns lächerlich machen."

Ähnlich wie in Russland

Das neue Gesetz für Zivilorganisationen (NGOs) diskriminiert Vereine und Verbände, die mehr als 24.000 Euro im Jahr an Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Sie müssen sich - ähnlich wie auch in Russland - bei Gericht registrieren und in allen Publikationen und Internetauftritten die Bezeichnung "aus dem Ausland unterstützte Organisation“ anführen.

Die EU-Kommission bekräftigte, sie sei für die Wahrung der EU-Verträge zuständig, und Vertragsverletzungsverfahren seien ihr Instrument dafür. „Das ist unsere Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen.“

Orban machte im Interview den US-Milliardär und Philanthropen George Soros für die Maßnahmen der EU-Kommission verantwortlich. „Soros hat Menschen gekauft, er hat Organisationen gekauft, sie essen ihm aus der Hand, und Brüssel steht unter seinem Einfluss“, sagte er.