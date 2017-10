Gebanntes Warten auf Dienstag

Die spanische Regierung erhöht im Katalonien-Konflikt den politischen und wirtschaftlichen Druck auf die nach Unabhängigkeit strebende Region. Am Freitag forderte sie Neuwahlen in Katalonien und verabschiedete ein Dekret, das Firmen und Banken den Weggang aus der Region erleichtert. Erste Banken und Unternehmen haben diesen Schritt bereits gesetzt. Dennoch dürfte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont am Dienstag im katalanischen Parlament die Unabhängigkeit erklären.

