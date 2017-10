Zehn Jahre Haft für Mutter eines Dschihadisten in Paris

Die Mutter eines französischen Dschihadisten ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht in Paris befand die 51-Jährige für schuldig, ihren Sohn in Syrien unterstützt und sich die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vollständig angeeignet zu haben. Sie wurde wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit terroristischen Zielen verurteilt.

Geld und Frauen für IS-Kämpfer

Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Anklage unterstützte die Frau ihren jüngsten Sohn mit aller „Entschlossenheit“. Die Französin konvertierte zum Islam und reiste in den Jahren 2013 und 2014 dreimal nach Syrien, wo ihr Sohn als einer der ersten französischen IS-Anhänger den Rang eines „Emirs“ innehatte.

Sie habe ihn und andere IS-Anhänger sowohl mit Geld als auch mit Frauen versorgt, die zum Teil aus der EU nach Syrien gereist seien, betonte die Anklage. Sie habe sich damit zu einer regelrechten „Puffmutter des Dschihad“ entwickelt. „Mutter und Sohn sind überzeugt, durch Allah unsterblich zu werden, indem sie ‚Krieg‘ führen.“