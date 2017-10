Kiew lehnt Auslieferung Seisenbachers ab

Das ukrainische Justizministerium hat heute die Auslieferung des zweifachen Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher nach Österreich abgelehnt. Gleichzeitig forderte ihn die ukrainische Migrationsbehörde jedoch auf, innerhalb von fünf Tagen freiwillig das Land zu verlassen. Das bestätigte eine Sprecherin des österreichischen Justizministeriums gegenüber der APA.

„Die österreichische Botschaft in Kiew hat uns informiert, dass es eine negative Auslieferungsentscheidung und eine Aufforderung an Herrn Seisenbacher gibt, bis zum 12. Oktober das Land zu verlassen“, sagte die Sprecherin. Seisenbacher wird schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen. Er war am 1. August in einer Wohnung in Kiew festgenommen worden, nachdem er sich dem ersten, in Wien stattfindenden Prozess gegen ihn durch Flucht entzogen hatte.