Mann verstarb nach falscher Infusion

Eine Verwechslung mit tragischen Folgen: Ein 61-Jähriger, der mit Vorhofflimmern ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht worden ist, ist mit Kalzium anstatt Kalium behandelt worden. Er verstarb in der Folge in Wien an Organversagen.

