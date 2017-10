Wohnungsbrand in NÖ: Feuerwehr im Großeinsatz

In Pottschach (Niederösterreich) ist in der Nacht auf heute ein Brand in einer Wohnung im Obergeschoß eines Miethauses ausgebrochen. Durch den stürmischen Wind breitete sich das Feuer auch auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr musste mehrere Atemschutztrupps und einen Hubsteiger einsetzen, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

