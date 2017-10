Vorhaltungen auf zwei Fronten

In der Facebook-Affäre haben sich nach Klagsdrohungen auch am Samstag die Wogen nicht geglättet. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach beim steirischen ÖVP-Parteitag von „massiven Anpatzversuchen“, hinter denen die SPÖ und Tal Silberstein steckten. Gegen diese werde man sich nun zur Wehr setzen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sprach im Ö1-„Journal“ von einer Mitverantwortung seiner Partei und forderte nun „weniger Tempo“, legte aber hinsichtlich der Spitzelvorwürfe des PR-Beraters Peter Puller nach. Die SPÖ-Kampagne sei „systematisch verkauft“ worden, so Kern.

Lesen Sie mehr …