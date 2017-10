Katalonien: Zehntausende bei spanienweiten Demos

Mit mehreren Großkundgebungen haben Zehntausende Spanier in den großen Städten des Landes heute für einen Dialog in der Katalonien-Frage demonstriert. Unter dem Motto „Hablamos“ bzw. dem katalanischen Pendant „Parlem“ (Reden wir) versammelten sich die Demonstranten vor den Rathäusern, etwa in Madrid und Barcelona. Die meisten waren ganz in Weiß gekleidet und trugen weiße Schriftbänder und Luftballons.

Immer wieder brandeten Sprechchöre auf: „Wir wollen, dass geredet wird“, hieß es da. Mit Blick auf Ministerpräsident Mariano Rajoy und den Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, riefen die Menschen: „Redet oder tretet zurück!“

Reuters/Eric Gaillard

Auch für morgen wurden ähnliche Protestkundgebungen angekündigt. In Barcelona will Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa teilnehmen. Er hatte das katalanischen Unabhängigkeitsstreben als „Krankheit“ verurteilt und vor einem „neuen Bosnien“ gewarnt.

Madrid gegen internationale Vermittlung

Die spanische Regierung wies unterdessen die Forderung der katalanischen Regionalregierung zurück, den Konflikt mit Hilfe internationaler Vermittler zu lösen. „Die spanische Regierung muss den Rechtsstaat gegen eine Regionalregierung verteidigen, die einen Staatsstreich durchziehen will“, sagte der spanische Außenminister Alfonso Dastis nach Angaben des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

Die spanische Regierung erhöhte zuletzt den politischen und wirtschaftlichen Druck auf die nach Unabhängigkeit strebende Region. Gestern forderte sie Neuwahlen in Katalonien und verabschiedete ein Dekret, das Firmen und Banken den Weggang aus der Region erleichtert. Erste Banken und Unternehmen haben diesen Schritt bereits gesetzt. Dennoch dürfte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont am Dienstag im katalanischen Parlament die Unabhängigkeit erklären.

