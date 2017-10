WM-Qualifikation: Frankreich im Finish unter Druck

Frankreich wird in der WM-Qualifikation in Gruppe A hart bedrängt. Die Schweden liegen nur einen Punkt hinter dem französischen Tabellenführer und haben mit Luxemburg heute einen einfachen Gegner. Vizeeuropameister Frankreich dagegen muss in Bulgarien antreten, das zu Hause all seine Spiele gewonnen hat und sich selbst noch Chancen ausrechnet.

Mehr dazu in sport.ORF.at