Anti-Putin-Demo in Moskau endete ohne Zwischenfälle

Die Demonstration gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau ist Berichten zufolge ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. „Die Aktion in Moskau ist beendet. Jetzt ist St. Petersburg an der Reihe!“, schrieb der Stab des Oppositionellen Alexej Nawalny heute Nachmittag. Die Agentur Interfax meldete unter Berufung auf Polizeikreise, es habe keine Festnahmen gegeben.

Sergei Karpukhin

Die Bürgerrechtlerplattform OVD-Info berichtete von mindestens einer vorübergehenden Festnahme in der Hauptstadt. Die Polizei sprach von rund 700 Teilnehmern an der nicht genehmigten Kundgebung, Beobachter schätzten die Zahl zwischen 1.000 und 2.000.

Nawalny hatte zum Geburtstag von Kreml-Chef Putin in rund 80 Städten zu Protesten für freie und faire Wahlen aufgerufen. Die Hauptdemonstration war für den Abend in St. Petersburg angekündigt, Putins Heimatstadt. Auch dort war sie nicht genehmigt. In Dutzenden anderen Städten gingen Nawalny-Anhänger auf die Straßen. Landesweit berichtete OVD-Info von mehr als 120 Festnahmen.