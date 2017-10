Fast 100 Festnahmen bei Anti-Putin-Demo in St. Petersbrug

Bei einer Großdemonstration zu Präsident Wladimir Putins Geburtstag in St. Petersburg hat die russische Polizei Medien zufolge erste Aktivisten festgenommen. Die kremlkritische Zeitung „Nowaja Gaseta“ berichtete heute Abend von einem harten Durchgreifen der Beamten. Das Blatt schrieb von mindestens hundert Festnahmen.

Das Bürgerrechtlerportal OVD-Info meldete ebenfalls Vorfälle. Eine gegen Putin gerichtete Demo in Moskau war am Nachmittag weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Der Oppositionelle Alexej Nawalny hatte zu Putins 65. Geburtstag zu landesweiten Massenprotesten aufgerufen. Er selbst konnte nicht demonstrieren, weil er eine Arreststrafe absitzt. Auch in anderen Städten wurde von Festnahmen berichtet.