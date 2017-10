Aktionen in zahlreichen Städten

Bei landesweiten Protestaktionen anlässlich des 65. Geburtstags von Präsident Wladimir Putin sind in Russland mehr als 200 Personen festgenommen worden. Allein in Putins Heimatstadt St. Petersburg habe die Polizei 60 Menschen in Gewahrsam genommen, berichteten Bürgerrechtler Samstagabend. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte der inhaftierte Oppositionsführer Alexej Nawalny.

Lesen Sie mehr …