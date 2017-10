„Niente“: Wanda gehen neue Wege

Die österreichische Band Wanda bringt an diesem Wochenende ihr bisher drittes Album heraus. „Niente“ heißt es. Understatement? Die Songs sind jedenfalls unerwartet, scheinen so gar nicht typisch für Wanda zu sein. Inhaltlich wird wieder das Leben in all seinen Spielarten besungen. Das Hymnenartige, Mitgröhlbare ist jedoch einer Gelassenheit, aber auch Nachdenklichkeit gewichen. Und da diese Band zu den erfolgreichsten heimischen Musikprojekten der letzten Jahre gehört, kann man gespannt sein, ob der Wanda-Boom damit seine Fortsetzung findet.

