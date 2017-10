China: 1,3 Mio. Amtsträger wegen Korruption bestraft

In China wurden im Kampf gegen Korruption in den letzten vier Jahren über eine Million Amtsträger zur Verantwortung gezogen. Die meisten der 1,34 Millionen Personen seien für kleinere Vergehen bestraft worden, teilte das zuständige Komitee (CCDI) heute mit. Etwa die Hälfte der Machenschaften seien in Dörfern entdeckt worden.

Die Regierung der Volksrepublik unter Präsident Xi Jinping hat der Korruption den Kampf angesagt. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche einst unantastbare Mitglieder der Kommunistischen Partei, der Regierung, des Militärs und Mitarbeiter staatlicher Unternehmen im Zuge der Kampagne verurteilt.

Im August geriet selbst Chinas ranghöchster Korruptionsermittler unter Betrugsverdacht. Mo Jiancheng führt seit Dezember 2015 die beim Finanzministerium angesiedelte Aufsichtsbehörde. Im September wurde ein Mitglieder der einflussreichen Militärkommission, die Präsident Xi untersteht, ebenfalls wegen Korruptionsverdachts festgenommen.