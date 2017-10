„Ich schließe nichts aus“

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy bleibt gegenüber Katalonien trotz aller Forderungen zu einem Dialog hart. „Spanien wird nicht geteilt werden, und die nationale Einheit wird erhalten bleiben“, sagte er in einem von „El Pais“ am Sonntag veröffentlichten Interview. Rajoy brachte auch erstmals die Aberkennung der bisherigen Autonomie Kataloniens ins Spiel: „Ich schließe nichts aus.“ Bei in ganz Spanien abgehaltenen Protestveranstaltungen wurden Madrid und Barcelona am Samstag unterdessen zum Dialog aufgefordert. Auch für Sonntag sind neue Massenproteste angekündigt.

Lesen Sie mehr …