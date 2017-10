Kurz-Vorschlag in ORF-„Pressestunde“

Die Facebook-Affäre hat am Sonntag auch die Auftritte von Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz in der ORF-„Pressestunde“ bestimmt. Während Kern neuerlich das Engagement des PR-Beraters Tal Silberstein als „schweren Fehler“ bezeichnete und auf eine volle Aufklärung der Causa durch die Gerichte pochte, schlug Kurz vor, Dirty Campaigning zum Straftatbestand zu machen. Dem Kanzler warf er vor, in der Causa „vernebeln“ zu wollen. Inhaltlich warb Kurz für die Steuersenkungspläne seiner Partei. Kern sprach sich abermals für die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern aus.

