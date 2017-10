Kopf unter Wasser: Sturz in Bach endet glimpflich

In der Nacht auf heute ist in Straßwalchen-Irrsdorf (Salzburg) ein betrunkener 22-Jähriger in einen Bach gestürzt. Der Mann lag mit dem Kopf unter Wasser. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort besserte sich sein Zustand rasch.

