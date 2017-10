Tirol: Verunglückter Motorradfahrer dank Hundes gefunden

Ein 20-jähriger alkoholisierter Motorradlenker ist in der Nacht auf heute in Langkampfen (Tirol) von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Gefunden wurde der Mann, weil der Hund eines angrenzenden Bauernhofs anschlug.

Unfall bei Wendemanöver in Salzburg

In Salzburg hat in der Nacht auf heute eine betrunkene Autofahrerin auf der B156 bei Bergheim-Lengfelden einen spektakulären Unfall verursacht: Sie rammte bei einem Wendemanöver ein anderes Auto, das sich überschlug.

Schwerverletzter bei Unfall im Burgenland

Im Burgenland war in der Nacht auf heute die S31 Schauplatz eines schwerer Verkehrsunfalls. Bei Forchtenstein hat sich aus unbekannter Ursache ein Pkw überschlagen. Der 34-jährige Fahrer ist dabei schwer verletzt worden.

