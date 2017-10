Mann bei Jagdhundeprüfung angeschossen

Ein 49-jähriger Mann ist gestern bei einer Jagdhundeprüfung in Kappel am Krappfeld (Kärnten) angeschossen worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich ein Schuss aus dem Schrotgewehr eines 72-jährigen Mannes gelöst, der 49-Jährige wurde am Bein getroffen.

