Österreich seit 30 Jahren ESA-Mitglied

Seit 30 Jahren ist Österreich Vollmitglied der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA). Der Generaldirektor der ESA, der Deutsche Johann-Dietrich Wörner, wird morgen zur offiziellen Jubiläumsveranstaltung in Graz erwartet. Der Geschäftsführer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Klaus Pseiner, wie auch Wolfgang Baumjohann, Direktor des Instituts für Weltraumforschung in Graz, zogen im Vorfeld eine positive Bilanz.

„Die Vollmitgliedschaft war für Österreich kein Sprung ins kalte Wasser“, sagte Pseiner. Es habe natürlich schon vor dem Beitritt Weltraumforschung in Österreich gegeben: Seit 1975 war Österreich an den ESA-Programmen beteiligt, seit 1981 als assoziiertes und ab 1987 als Vollmitglied, blickte der FFG-Chef zurück.

Seither könne Österreich seine wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Chancen im All „in der gesamten Vielfalt voll nutzen“. Schwerpunktmäßig beteiligt sich Österreich an den Programmen der ESA in den Bereichen Erdbeobachtung und Klimaforschung, Telekommunikation und Technologieentwicklungen. Baumjohann zeigte zudem überzeugt, dass sich die Mitgliedschaft in der ESA für die Wissenschaft lohnt. „Wissenschaftlich werden wir gehört, weil wir wirklich gut sind“, wie Baumjohann zudem betonte.