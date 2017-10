WM-Qualifikation: Niederlande brauchen ein Wunder

Nach der verpassten EM 2016 wird auch die WM 2018 mit großer Wahrscheinlichkeit ohne die Niederlande über die Bühne gehen. Am letzten Spieltag in Gruppe A braucht „Oranje“ ein Wunder in Form eines Heimsieges gegen Schweden mit sieben Toren Differenz. „Die Leute sollten den Taschenrechner lieber zu Hause lassen“, gab sich Kapitän Arjen Robben keinen Illusionen hin.

Mehr dazu in sport.ORF.at