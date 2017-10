Kurz will Straftatbestand für Dirty Campaigning

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat in der Facebook-Affäre um den ehemaligen SPÖ-Berater Tal Silberstein einen eigenen Straftatbestand für das Durchführen von Schmutzkübelkampagnen gefordert. Zwar gebe es bereits einen Straftatbestand für das Verbreiten von Falschmeldungen vor Wahlen, dieser müsse allerdings nachgeschärft werden, sagte Kurz heute in der ORF-„Pressestunde“. Parteien sollten haftbar gemacht werden, wenn sie strukturell Firmen für Dirty Campaigning beschäftigen.

ÖVP-Spitzenkandidat Kurz will angesichts der Wahlkampfaffäre eine Veränderung in der Gesetzeslage.

Zudem bestritt Kurz, dass sein Pressesprecher Gerald Fleischmann dem für Silberstein arbeitenden PR-Berater Peter Puller 100.000 Euro für Informationen geboten habe. „Wir wollten nur herausfinden, wer Dirty Campaigning gegen uns betreibt“, so Kurz, der abermals eine „Opfer-Täter-Umkehr“ beklagte. Die SPÖ habe Silberstein nach Österreich geholt und bezahlt, obwohl dieser „weltbekannt“ für schmutzigen Kampagnen sei. Neuerlich sprach sich Kurz für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Causa aus.

Kern: „Kann mir U-Ausschuss vorstellen“

Auch Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern kann sich nach eigenen Angaben die Einsetzung eines U-Ausschusses vorstellen. Die SPÖ habe in der Causa Silberstein alles „bis zur letzten Honorarnote offengelegt“, nun seien die Gerichte am Zug, sagte Kern in der ORF-„Pressestunde“. Er selbst habe Silberstein „einigermaßen regelmäßig getroffen“, der Berater sei jedoch „für alles Mögliche, nur für so was nicht“ beauftragt gewesen, so Kern in Hinblick auf die Facebook-Seiten, auf denen Kurz geschmäht wurde und über die auch rassistische und antisemitische Inhalte verbreitet wurden.