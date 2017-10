Steiermark: Mann in Bach gestürzt und ertrunken

Ein 57 Jahre alter Obersteirer ist gestern in Neumarkt im Bezirk Murau (Steiermark) in einen Bach gestürzt und ertrunken. Die genauen Umstände sind laut Polizei unklar. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

22-Jähriger nach Sturz in Bach im Spital

In Salzburg wurde ein 22-Jähriger nach einem Sturz in einen Bach in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort besserte sich sein Zustand aber rasch.

