Facebook-Affäre: „Was hängen bleibt, ist Imageschaden“

In der Facebook-Affäre werfen einander SPÖ und ÖVP fast täglich neue Anschuldigungen an den Kopf. Auf das Wahlverhalten dürfte sich die Affäre dennoch kaum auswirken, sagt die Vorarlberger Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Was bei der Bevölkerung aber hängen bleibe, ist Stainer-Hämmerle zufolge „ein enormer Imageschaden für die Politik“.

