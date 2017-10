Prinz von Serbien heiratete Künstlerin

Prinz Filip von Serbien hat am Wochenende die Künstlerin Danica Marinkovic geheiratet. Zu den Gästen in der Kathedrale des heiligen Erzengels Michael in Belgrad zählten Royals wie Prinzessin Victoria von Schweden und Königin Sofia von Spanien. Fotos zeigten das frisch vermählte Paar lachend in einem Rosenblätterregen.

APA/AFP/Andrej Isakovic

Filip Karadjordjevic ist der Enkel des jugoslawischen Exil-Königs Peter II. und Sohn von Prinzessin Maria de Gloria und Alexander von Serbien, dem aktuellen serbischen Thronanwärter des Hauses Karadjordjevic. Peter II. Karadjordjevic war von 1934 bis 1945 der letzte König von Jugoslawien. Die kommunistischen Machthaber schafften die Monarchie dann ab, Peter II. starb im Exil. Sein in London geborener Sohn Aleksander lebt seit einigen Jahren wieder in Belgrad.