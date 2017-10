Bericht: May könnte Außenminister Johnson absetzen

Die unter Druck geratene britische Regierungschefin Theresa May will ihre Position in Kürze mit einer Kabinettsumbildung stärken. Dabei erwäge sie eine Absetzung von Außenminister Boris Johnson, berichtete heute die Zeitung „The Sunday Times“.

Dem Blatt hatte May ihr erstes Interview seit ihrer pannenreichen Rede auf dem Tory-Parteitag vom Mittwoch gegeben und gesagt: „Ich will die besten Leute in meinem Kabinett haben.“

Johnson stellte sich hinter May

Johnson ist einer ihrer größten Rivalen. Just am Vortag hatte er nach Presseberichten aber Parteikollegen in den eigenen Reihen aufgefordert, sich nach der Kritik an Mays Parteitagsrede hinter die Premierministerin zu stellen.

Auch andere ranghohe Torys hatten sich dafür ausgesprochen, nachdem Rücktrittsforderungen an May aus der Partei laut geworden waren. „Bildet eine Wagenburg, feuert auf (Labour-Oppositionsführer Jeremy) Corbyn und sprecht über nichts als unsere großartige Politik und was wir für das Land tun können“, zitierte unter anderem die BBC eine WhatsApp-Nachricht, die Johnson geschrieben habe.