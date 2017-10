Tigerjunge töteten Wildparkwärter in Indien

Zwei Tigerjunge haben in einem Tierpark im Süden Indiens einen Wärter getötet. Die beiden weißen Tiger griffen den 40-Jährigen gestern im Bannerghatta Biological Park am Stadtrand von Bangalore an, als dieser die beiden Jungtiere in ihrem Gehege einsperren wollte.

Das Opfer habe einem anderen Tierpfleger dabei geholfen, die beiden Raubkatzen für die Nacht in das Gehege zu treiben, sagte Tierparkdirektor Santosh Kumar. Plötzlich hätten sich die beiden Tigerjungen umgedreht und auf den Mann gestürzt. Nach dem Angriff ließen die Tiger zunächst niemanden an den Schwerverletzten heran. Als andere Zooangestellte den Mann endlich bergen konnten, war dieser bereits tot.

Der 40-Jährige hatte den Angaben zufolge als Tagelöhner gearbeitet und war erst Anfang Oktober für einen anderen Pfleger in dem Zoo eingesprungen. Wütende Angehörige des Mannes protestierten vor dem Park. Sie warfen den Verantwortlichen Fahrlässigkeit vor und verlangen 500.000 Rupien (rund 6.500 Euro) Entschädigung.