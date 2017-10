Einbruch bei Linzer Juwelier

Weiter auf der Flucht sind jene Unbekannten, die heute Früh in ein Juweliergeschäft am Linzer Hauptplatz eingebrochen sind. Sie erbeuteten Uhren und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro, so der Besitzer.

Mehr dazu in ooe.ORF.at