Formel 1: Hamilton auf dem Weg zum Titel

Lewis Hamilton hat heute beim Grand Prix von Japan in Suzuka seinen 61. Sieg in einem Formel-1-Lauf gefeiert, den bereits achten Erfolg im 16. Rennen in dieser Saison. Der britische Mercedes-Pilot hängte damit seinen Titelrivalen Sebastian Vettel in der WM-Wertung weiter ab und ist auf dem besten Weg, seinen vierten Titel zu holen. Hamilton profitierte von einem ungewöhnlichen technischen Defekt bei Vettel, der seinen Ferrari nach wenigen Runden in der Garage parken musste.

